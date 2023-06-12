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В Азербайджане определяют госпошлину за разрешение на осуществление автомобильных перевозок

В Азербайджане определяют госпошлину за разрешение на осуществление автомобильных перевозок В Азербайджане устанавливаются ставки государственных пошлин за выдачу разрешений на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 11:34
В Азербайджане определяют госпошлину за разрешение на осуществление автомобильных перевозок

В Азербайджане устанавливаются ставки государственных пошлин за выдачу разрешений на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон ”О государственной пошлине", который был внесен в Милли Меджлис.

Так, предлагается установить размер пошлины за выдачу разрешения на деятельность оператора такси на уровне 3 тыс. манатов.

Кроме того, пошлина за выдачу пропускного удостоверения на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси составит 125 манатов, а за выдачу карты допуска на каждое транспортное средство - 25 манатов.

Госпошлина за выдачу пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами, будет установлена в размере 250 манатов, за выдачу карты допуска на каждое транспортное средство - 75 манатов.

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