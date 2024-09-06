В Азербайджане определены победители конкурса на два автобусных маршрута

18:52

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило победителей конкурса на пригородный маршрут №123 и внутригородской маршрут №56.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, по результатам конкурса, прошедшего 5 сентября, победителями стали юридические лица "Производственное предприятие "Ф.Ровшан" по маршруту №123 и ООО "Хан транспорт" по маршруту №56.

Конкурс был проведён в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков".