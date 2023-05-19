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В Азербайджане определены основные направления развития авиационной безопасности

В Азербайджане определены основные направления развития авиационной безопасности В Азербайджане оценены текущее состояние обеспечения безопасности авиации и стратегия ее дальнейшего развития.
Инфраструктура
19 мая 2023 г. 19:32
В Азербайджане определены основные направления развития авиационной безопасности

В Азербайджане оценены текущее состояние обеспечения безопасности авиации и стратегия ее дальнейшего развития.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», вопросы усиления авиационной безопасности были обсуждены в ходе 4-го заседания Республиканской межведомственной комиссии по авиационной безопасности.

Заседание при участии руководящего состава ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Государственного агентства гражданской авиации, силовых ведомств на воздушном транспорте и других субъектов авиации состоялось в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Участники заседания рассмотрели внедрение новых технологий и методов в области авиационной безопасности, обсудили вопросы обеспечения безопасности в пассажирских и грузовых терминалах аэропорта, а также подчеркнули необходимость совершенствования принимаемых мер.

По итогам заседания были определены основные направления развития авиационной безопасности в будущем и приняты меры по ее обеспечению.
Межведомственная комиссия регулярно проводит встречи, направленные на обеспечение безопасности авиаперевозок в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda aviasiya təhlükəsizliyinin inkişafının əsas istiqamətləri müəyyən edilib

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