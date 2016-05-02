​В Азербайджане определены наиболее перспективные для инвесторов сферы строительного сектора - МНЕНИЕ

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Экономический кризис в мировой экономике, в том числе, в Азербайджане, сделал строительный сектор привлекательным для инвесторов, желающих получить прибыль".

Об этом заявил Report генеральный директор консалтинговой компании MBA Ltd. Нусрет Ибрагимов: "Инвесторы должны вкладывать в рынок на начальном этапе кризиса, а не когда он углубляется".

По мнению главы компании, строительные работы на объектах длятся 2-3 года: "Кризис же обычно длится до трех лет, последующие два года - это период выхода из кризиса. Вслед за этим процессы на рынке ускоряются, цены начинают расти. Думаю даже, что инвесторы опоздали с вложениями в рынок, так как 2017-2018 годы - период выхода Азербайджана из кризиса".

По словам Н.Ибрагимова, текущие процессы способствуют принятию решений на рынке недвижимости в пользу покупателей: "Это благоприятный этап для покупателей и строителей, но не для продавцов. Если нет срочной необходимости, рекомендуется повременить с продажей. Конечно, должен учитываться фактор стабильности курса маната".

Гендиректор отметил, что на земельном рынке ликвидность относительно низкая: "Однако цены здесь относительно стабильные по сравнению с другими видами недвижимости. Если кто-то хочет приобрести частный дом, это выгоднее, чем покупать пустой участок. Земельный участок стоит брать при ограниченных финансах. Однако вкладывать деньги в земельный рынок как альтернативный инвестиционный инструмент не стоит, потому что земля обладает самой низкой ликвидностью. В настоящее время наиболее ликвидной недвижимостью являются двухкомнатные квартиры в жилых домах, расположенных вблизи станций метро".

Н.Ибрагимов сообщил, что на сегодняшний день лица, осознающие все риски хранения вкладов в банках, направили свое внимание на коммерческие объекты: "Из-за снижения процентных ставок по долларовым депозитам, часть граждан снимает средства с депозитов и вкладывает в недвижимость. В Азербайджане же постройки, в основном, рассчитаны на средний и высший классы. Средний класс уже приобрел жилье и покинул рынок как потенциальный покупатель. Цена на строящееся жилье для высшего класса начинается от 1000 манат/кв. м. Поэтому я советую строительным компаниям строить дома для низших классов".