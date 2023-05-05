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В Азербайджане определен порядок наименования автомобильных дорог

В Азербайджане определен порядок наименования автомобильных дорог Кабинет министров внес изменения в "Правила регистрации, индексации и наименования автомобильных дорог общего пользования"
Инфраструктура
5 мая 2023 г. 20:27
В Азербайджане определен порядок наименования автомобильных дорог

Кабинет министров внес изменения в "Правила регистрации, индексации и наименования автомобильных дорог общего пользования".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Документ определяет порядок присвоения наименования новой или безымянной автомобильной дороге.

Согласно постановлению, в случае обращения Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики в связи с наименованием новой автомобильной дороги или безымянной автомобильной дороги, соответствующий местный орган исполнительной власти в течение 21 рабочего дня присваивает наименование автомобильной дороге в порядке, определенном Кабинетом министров Азербайджанской Республики, и в течение трех рабочих дней информирует об этом Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

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Версия на азербайджанском языке Yeni avtomobil yolunun və ya adsız avtomobil yolunun qeydiyyata alınması qaydası müəyyənləşib

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