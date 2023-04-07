О нас

В Азербайджане объявлен конкурс на несколько регулярных маршрутов

В Азербайджане объявлен конкурс на несколько регулярных маршрутов Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставило на конкурс междугородние маршруты Баку-Худат-Баку, Баку-Хачмаз-Баку, Баку-Набрань-Баку, Баку-Губа-Баку, Баку-Шабран-Баку и регулярные маршрутные линии под ном
Инфраструктура
7 апреля 2023 г. 17:47
В Азербайджане объявлен конкурс на несколько регулярных маршрутов

Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставило на конкурс междугородние маршруты Баку-Худат-Баку, Баку-Хачмаз-Баку, Баку-Набрань-Баку, Баку-Губа-Баку, Баку-Шабран-Баку и регулярные маршрутные линии под номерами 5 и 12 в Мингячевире.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, конкурс будет проводиться в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами проведения конкурса на привлечение перевозчиков к пассажирским перевозкам по регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным маршрутам", утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Необходимые для участия в конкурсе документы следует представить в AYNA до 17:00 27 апреля, а квалификационную информацию – до 17:00 18 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

Самое важное

Ильхам Алиев и Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət
Ильхам Алиев и Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət
7 апреля 2023 г. 17:50
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
7 апреля 2023 г. 16:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
7 апреля 2023 г. 15:55
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
7 апреля 2023 г. 13:50
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
6 апреля 2023 г. 11:24
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
6 апреля 2023 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi