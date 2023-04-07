В Азербайджане объявлен конкурс на несколько регулярных маршрутов

Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставило на конкурс междугородние маршруты Баку-Худат-Баку, Баку-Хачмаз-Баку, Баку-Набрань-Баку, Баку-Губа-Баку, Баку-Шабран-Баку и регулярные маршрутные линии под ном

Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставило на конкурс междугородние маршруты Баку-Худат-Баку, Баку-Хачмаз-Баку, Баку-Набрань-Баку, Баку-Губа-Баку, Баку-Шабран-Баку и регулярные маршрутные линии под номерами 5 и 12 в Мингячевире.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, конкурс будет проводиться в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами проведения конкурса на привлечение перевозчиков к пассажирским перевозкам по регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным маршрутам", утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Необходимые для участия в конкурсе документы следует представить в AYNA до 17:00 27 апреля, а квалификационную информацию – до 17:00 18 мая.