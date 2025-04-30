В Азербайджане объявлен конкурс на 18 междугородних автобусных маршрутов

17:09

Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило конкурс на обслуживание 18 междугородних регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, заявки принимаются до 29 мая.

Среди маршрутов — Баку-Гедабек, Баку-Лянкяран, Баку-Гёйчай, Баку-Кюрдамир, Баку-Джалилабад, Баку-Габала, Баку-Сабирабад, Баку-Агдаш, Баку-Сиязань, Сумгайыт-Кюрдамир, Гянджа-Загатала, Барда-Исмаиллы, Шеки-Огуз, Мингячевир-Агджабеди, Мингячевир-Шеки, Мингячевир-Гёйчай, Газах-Шеки и Балакян-Загатала.

Участники должны предоставить на конкурс информацию об основном и резервном транспорте.

Конкурс проводится в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и утвержденными правилами организации пассажирских перевозок.

Победители будут определяться поэтапно в июне.