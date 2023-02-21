В Азербайджане обсудили ситуацию на погранично-пропускных пунктах с Россией

В Азербайджане обсуждены вопросы принятия совместных шагов для своевременного и оперативного решения проблемы очередей, возникающих из-за грузовых автомобилей на погранично-пропускных пунктах с Россией.

В Азербайджане обсуждены вопросы принятия совместных шагов для своевременного и оперативного решения проблемы очередей, возникающих из-за большого количества грузовых автомобилей на погранично-пропускных пунктах с Россией.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева и находящегося с визитом в Азербайджане председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы осуществления грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, улучшения транспортной инфраструктуры и погранично-пропускных пунктов, сотрудничества в сфере воздушного транспорта.