В Азербайджане обсудили проект Viking Train

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Литвы в Азербайджане Валдасом Ластаускасом. Как сообщил Report глава пресс-службы АЖД Надир Азмамедов, в ходе встречи руководитель структуры Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реализуемых проектах и предстоящих задачах.

В ходе двусторонней встречи обсуждены вопросы сотрудничества двух стран, будущие перспективы проекта Viking Train. В.Ластаускас высоко оценил широкомасштабные реформы, проводимые в железнодорожной сфере.

Отметим, что Viking Train является совместным проектом железных дорог Литвы, Украины и Беларуси и охватывает перевозки от Балтийского региона до бассейна Черного моря. Благодаря выходу к бассейну Каспийского моря откроются возможности для перевозок как в восточном (Средняя Азия и Китай), так и в южном (Персидский залив и Индия) направлениях.