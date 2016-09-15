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    В Азербайджане обсудили проект Viking Train

    В ходе встречи с послом Литвы в Азербайджане состоялся обмен мнениями по проекту

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Литвы в Азербайджане Валдасом Ластаускасом. Как сообщил Report глава пресс-службы АЖД Надир Азмамедов, в ходе встречи руководитель структуры Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реализуемых проектах и предстоящих задачах.

    В ходе двусторонней встречи обсуждены вопросы сотрудничества двух стран, будущие перспективы проекта Viking Train. В.Ластаускас высоко оценил широкомасштабные реформы, проводимые в железнодорожной сфере.

    Отметим, что Viking Train является совместным проектом железных дорог Литвы, Украины и Беларуси и охватывает перевозки от Балтийского региона до бассейна Черного моря. Благодаря выходу к бассейну Каспийского моря откроются возможности для перевозок как в восточном (Средняя Азия и Китай), так и в южном (Персидский залив и Индия) направлениях.

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