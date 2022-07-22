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В Азербайджане обеспечение населения питьевой водой будет доведено до 85%

В Азербайджане обеспечение населения питьевой водой будет доведено до 85% В Азербайджане в ближайшие 5 лет обеспечение населения питьевой водой будет доведено с 70% до 85%, поливной водой - с 80% до 90%.
Инфраструктура
22 июля 2022 г. 14:06
В Азербайджане обеспечение населения питьевой водой будет доведено до 85%

В Азербайджане в ближайшие 5 лет обеспечение населения питьевой водой будет доведено с 70% до 85%, поливной водой - с 80% до 90%.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

"Доля зеленых насаждений в общей площади страны увеличится с 12% до 12,3%. Доля непригодных для использования земельных участков сократится с 25% до 15%. Охват процесса переработки отходов составит 20% (в регионах 10%). Отношение общей площади сети особо охраняемых природных территорий к общему земельному фонду страны составит 10,5%. 65% лесного фонда будет инвентаризировано. В 30% земель будет обеспечено проведение агрохимических анализов", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhalinin içməli su ilə təminatı 85%-ə çatdırılacaq

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