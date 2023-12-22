О нас

В Азербайджане обеспечат жильем еще 473 военнослужащих

В Азербайджане обеспечат жильем еще 473 военнослужащих В Азербайджане 473 военнослужащих, прослуживших в Азербайджанской армии 20 и более лет, получат новые, полностью отремонтированные квартиры в Баку и Абшеронском районе.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 16:10
В Азербайджане обеспечат жильем еще 473 военнослужащих

В Азербайджане 473 военнослужащих, прослуживших в Азербайджанской армии 20 и более лет, получат новые, полностью отремонтированные квартиры в Баку и Абшеронском районе.

Как сообщили Report в Министерстве финансов, решение было принято на заседании специальной комиссии, созданной указом президента Ильхама Алиева "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии" от 28 декабря 2011 года.

Кроме того, комиссия включила в очередь на жилье 953 военнослужащих на основании списка, представленного Министерством обороны.

В рамках исполнения указа квартиры, приобретенные на государственные средства, получили 3 646 военнослужащих, а также семьи 26 погибших военных, отметили в Минфине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 473 nəfər hərbi qulluqçu yeni mənzillərlə təmin olunacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев побывал на источнике Сахсы в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике "Сахсы" в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 16:40
Президент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
22 декабря 2023 г. 11:16
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
22 декабря 2023 г. 11:13
Президент Ильхам Алиев побывал на роднике “Туршсу” в Шушинском районе
Президент Ильхам Алиев побывал на роднике “Туршсу” в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 11:11
Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
21 декабря 2023 г. 10:34
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi