В Азербайджане обеспечат жильем еще 473 военнослужащих

В Азербайджане 473 военнослужащих, прослуживших в Азербайджанской армии 20 и более лет, получат новые, полностью отремонтированные квартиры в Баку и Абшеронском районе.

В Азербайджане 473 военнослужащих, прослуживших в Азербайджанской армии 20 и более лет, получат новые, полностью отремонтированные квартиры в Баку и Абшеронском районе.

Как сообщили Report в Министерстве финансов, решение было принято на заседании специальной комиссии, созданной указом президента Ильхама Алиева "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии" от 28 декабря 2011 года.

Кроме того, комиссия включила в очередь на жилье 953 военнослужащих на основании списка, представленного Министерством обороны.

В рамках исполнения указа квартиры, приобретенные на государственные средства, получили 3 646 военнослужащих, а также семьи 26 погибших военных, отметили в Минфине.