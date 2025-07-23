В Азербайджане новые постройки на месте домов в финском стиле получат право собственности

15:39

В Азербайджане упрощаются процедуры регистрации частных жилых домов, особенно построенных на месте домов финского типа в Баку и на Абшероне.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова.

По ее словам, ранее законодательство допускало регистрацию индивидуальных частных домов, построенных на месте домов финского типа, а также земельных участков только на основании разрешения на строительство, полученного в соответствующем органе исполнительной власти:

"Согласно новым поправкам, при наличии у гражданина постановления органа исполнительной власти и утвержденного до августа 2004 года проекта о сносе дома финского типа и строительстве на его месте частного жилого дома, он сможет официально зарегистрировать как саму постройку, так и указанный в проекте земельный участок".