В Азербайджане некоторые лица не смогут работать водителями такси

Водители, не имеющие документа, подтверждающего прохождение специального обучения по этическому поведению и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом, не смогут подать заявление для получения пропускного удос

Водители, не имеющие документа, подтверждающего прохождение специального обучения по этическому поведению и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом, не смогут подать заявление для получения пропускного удостоверения и пропускной карты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Этим лицам не будет разрешено заниматься таксомоторной деятельностью", - говорится в заявлении.