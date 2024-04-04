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В Азербайджане некоторые лица не смогут работать водителями такси

В Азербайджане некоторые лица не смогут работать водителями такси Водители, не имеющие документа, подтверждающего прохождение специального обучения по этическому поведению и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом, не смогут подать заявление для получения пропускного удос
Инфраструктура
4 апреля 2024 г. 16:38
В Азербайджане некоторые лица не смогут работать водителями такси

Водители, не имеющие документа, подтверждающего прохождение специального обучения по этическому поведению и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом, не смогут подать заявление для получения пропускного удостоверения и пропускной карты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Этим лицам не будет разрешено заниматься таксомоторной деятельностью", - говорится в заявлении.

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