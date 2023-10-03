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В Азербайджане названо время конкурса по нескольким автобусным маршрутам

В Азербайджане названо время конкурса по нескольким автобусным маршрутам 9 октября Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставит на конкурс внутригородские регулярные автобусные маршруты номер 33 и 36, внутрипоселковый маршрут номер 168 и пригородный маршрут ном
Инфраструктура
3 октября 2023 г. 13:55
В Азербайджане названо время конкурса по нескольким автобусным маршрутам

9 октября Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставит на конкурс внутригородские регулярные автобусные маршруты номер 33 и 36, внутрипоселковый маршрут номер 168 и пригородный маршрут номер 169.

Об этом сообщили Report в AYNA.

С информацией о расписании маршрутов по лотам можно ознакомиться здесь.

Конкурс проводится в соответствии с законом Азербайджанской Республики “Об автомобильном транспорте”, “Порядком осуществления конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам”, утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 3 апреля 2009 года № 52.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra avtobus marşrutları üzrə keçiriləcək müsabiqənin vaxtı açıqlanıb

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