В Азербайджане названо время конкурса по нескольким автобусным маршрутам

9 октября Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставит на конкурс внутригородские регулярные автобусные маршруты номер 33 и 36, внутрипоселковый маршрут номер 168 и пригородный маршрут ном

9 октября Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выставит на конкурс внутригородские регулярные автобусные маршруты номер 33 и 36, внутрипоселковый маршрут номер 168 и пригородный маршрут номер 169.

Об этом сообщили Report в AYNA.

С информацией о расписании маршрутов по лотам можно ознакомиться здесь .

Конкурс проводится в соответствии с законом Азербайджанской Республики “Об автомобильном транспорте”, “Порядком осуществления конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам”, утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 3 апреля 2009 года № 52.