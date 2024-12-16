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В Азербайджане насчитывается около 400 тыс. незаконных построек

В Азербайджане насчитывается около 400 тыс. незаконных построек В Азербайджане, по предварительным данным, насчитывается около 400 тыс. незаконных построек, и сейчас эта цифра уточняется.
Инфраструктура
16 декабря 2024 г. 14:14
В Азербайджане насчитывается около 400 тыс. незаконных построек

В Азербайджане, по предварительным данным, насчитывается около 400 тыс. незаконных построек, и сейчас эта цифра уточняется.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по вопросам имущества Рустам Шахбазов на брифинге, посвященном изменениям в Земельный кодекс.

Он отметил, что из-за пандемии процесс инвентаризации незаконных построек не был завершен.

"Рабочие группы продолжают деятельность по приведению незаконных построек в правовые рамки, однако этот процесс не направлен на определение точного числа таких объектов", - сказал Шахбазов.

Он также добавил, что постройки в зонах высоковольтных линий электропередач, газо- и водопроводов, автомобильных дорог регулируются отдельными нормативами.

"Для каждого населенного пункта разрабатываются специальные стандарты для определения правового статуса таких построек. С помощью единой кадастровой системы будет определяться, какие постройки попадают в охранные зоны. В настоящее время готовится законопроект по этому вопросу", - пояснил Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-qanuni tikililərin sayı açıqlanıb

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