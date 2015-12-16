​В Азербайджане начат капитальный ремонт железных дорог - ФОТО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начат капитальный ремонт участка железной дороги протяженностью 600 км в направлении Баку-Беюк Кесик.

Как сообщили Report в ЗАО, в 2015 году начаты капитальные ремонтные работы на перегоне Союг Булаг-Салахлы протяженностью 7,9 км. Ремонтные работы продлятся одну неделю.

Капитальный ремонт проводит бригада ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11. Начальник управления Хагани Казымов сообщил, что утром начат снос старой железнодорожной линии.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано 20 км железной дороги.