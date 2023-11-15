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В Азербайджане начался очередной отопительный сезон

В Азербайджане начался очередной отопительный сезон Сегодня, 15 ноября, в Азербайджане начался очередной отопительный сезон.
Инфраструктура
15 ноября 2023 г. 10:14
В Азербайджане начался очередной отопительный сезон

Сегодня, 15 ноября, в Азербайджане начался очередной отопительный сезон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеристиликтеджхизат".

В течение сезона в Баку будет работать 21 пункт по эксплуатации систем отопления, а в других городах и районах страны - 46.

Отопительный сезон в Азербайджане продлится до 15 апреля 2024 года. В текущем сезоне в Баку и регионах через 561 котельную и 88 тепловых пунктов планируется обеспечить теплом 3 863 жилых дома, около 184 тыс. квартир, 285 средних школ, 127 детских садов, 151 учреждение здравоохранения и около 2500 объектов социального и хозяйственного назначения.

Завершена подготовка к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов, обеспечено своевременное начало отопительного сезона.

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