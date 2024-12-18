В Азербайджане началось применение "Карты скоростного проезда" для использования на платной дороге

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В Азербайджане началось применение "Карты скоростного проезда" (Sürətli Keçid Kartı) для использования на платной автомобильной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, такую карту можно приобрести в центрах ASAN xidmət в Губе, №2, 5, 6 и 7 - в Баку, №2 - в Сумгайыте, в пункте продажи, расположенном на 45-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, а также в пунктах оплаты проезда - Губа и Худат-Гусар (последний пункт платной дороги).

Чтобы получить "Карту скоростного проезда", гражданин должен предъявить удостоверение личности и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В настоящее время для проезда по платной дороге можно воспользоваться "Картой скоростного проезда" и обычной банковской картой. Однако спустя некоторое время платной дорогой смогут пользоваться только владельцы "карты скоростного проезда". Поэтому агентство просит водителей приобретать такую карту заранее, чтобы избежать проблем в будущем при использовании платной дороги.