В Азербайджане начались тренинги для водителей такси

В целях выполнения требований законодательства о регулировании деятельности такси в Азербайджане, которое вступит в силу с 1 октября, в Учебно-образовательном центре Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового

В целях выполнения требований закона "О регулировании деятельности такси в Азербайджане", которое вступит в силу с 1 октября, в Учебно-образовательном центре Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта начались тренинги для водителей.

Об этом Report сообщили в Агентстве.



Согласно закону "Об автомобильном транспорте", водители легковых такси должны пройти специальную подготовку по этике поведения и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки на автотранспорте.



Водители такси, желающие пройти обучение, могут обратиться в Учебно-тренинговый центр, расположенный по адресу: г. Баку, проспект Зии Буньядова, 39С, а также в колл-центр AYNA "1181".