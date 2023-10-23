В Азербайджане началась выдача выписки на объекты, разрешенные к эксплуатации

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики приступила к выдаче документов на право собственности владельцам нежилых помещений, построенных до 1 июня 2023 года, согласно указу президента страны от 14 июня 2023 года "О дополнит

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики приступила к выдаче документов на право собственности владельцам нежилых помещений, построенных до 1 июня 2023 года, согласно указу президента страны от 14 июня 2023 года "О дополнительных мерах по выдаче разрешения на эксплуатацию некоторых строительных объектов нежилого назначения".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

Постановление имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасной эксплуатации объектов строительства нежилого назначения, повышения ликвидности строительного сектора, в том числе зданий нежилого назначения, строительно-монтажные работы которых завершены до 1 июня 2023 года. Владельцы таких объектов до 1 января 2025 года могут обратиться в региональные центры МЧС с проектом нежилого здания.