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В Азербайджане началась выдача разрешений на деятельность такси

В Азербайджане началась выдача разрешений на деятельность такси
Инфраструктура
1 апреля 2024 г. 18:30
В Азербайджане началась выдача разрешений на деятельность такси

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта начало выдачу разрешений, необходимых для осуществления деятельности такси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Разрешения выдаются в электронном виде через подсистему "Перевозчики" информационной системы AYNA.

Подать заявку на получение разрешения в сфере пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом пользователи могут по ссылке.

Во избежание трудностей при использовании электронного портала агентство подготовило видеоинструкцию о правилах пользования сервисом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi fəaliyyəti üçün icazələrin verilməsinə başlanılır

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