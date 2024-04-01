В Азербайджане началась выдача разрешений на деятельность такси

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта начало выдачу разрешений, необходимых для осуществления деятельности такси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Разрешения выдаются в электронном виде через подсистему "Перевозчики" информационной системы AYNA.

Подать заявку на получение разрешения в сфере пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом пользователи могут по ссылке .