В Азербайджане началась выдача разрешений на деятельность такси

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта начало выдачу разрешений, необходимых для осуществления деятельности такси.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Разрешения выдаются в электронном виде через подсистему "Перевозчики" информационной системы AYNA.
Подать заявку на получение разрешения в сфере пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом пользователи могут по
Во избежание трудностей при использовании электронного портала агентство подготовило