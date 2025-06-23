В Азербайджане на маршруте №525 запущены 10 автобусов китайского производства

В Азербайджане по маршруту 525, курсирующему между поселком Масазыр Абшеронского района и станцией метро "Мемар Аджеми", введены в эксплуатацию 10 автобусов марки King Long китайского производства.

В Азербайджане по маршруту 525, курсирующему между поселком Масазыр Абшеронского района и станцией метро "Мемар Аджеми", введены в эксплуатацию 10 автобусов марки King Long китайского производства.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, произведенные в 2025 году современные и комфортабельные автобусы оснащены экологически чистой технологией CNG.

В настоящее время по маршруту курсируют 20 автобусов. Обновление остальных автобусов на линии будет осуществляться поэтапно, и процесс завершится в ближайшее время. За счет новых автобусов количество транспортных средств на линии будет увеличено до 24.

В автобусах маршрута №525 внедрена система безналичной оплаты.