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В Азербайджане на конкурс выставляются еще несколько регулярных автобусных маршрутов

В Азербайджане на конкурс выставляются еще несколько регулярных автобусных маршрутов Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта выставляет на конкурс внутригородской маршрут №197, междугородние регулярные автобусные маршруты Баку-Агджабеди, Баку-Сиязан, Сумгайыт-Гусар, Сумгайыт-Хачмаз и Ху
Инфраструктура
12 октября 2023 г. 17:05
В Азербайджане на конкурс выставляются еще несколько регулярных автобусных маршрутов

Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта выставляет на конкурс внутригородской маршрут №197, междугородние регулярные автобусные маршруты Баку-Агджабеди, Баку-Сиязан, Сумгайыт-Гусар, Сумгайыт-Хачмаз и Худат-Сумгайыт.

Об этом сообщили Report в Агентстве.

Документы на участие в конкурсе будут приниматься в Агентстве наземного транспорта Азербайджана до 17:00 9 ноября по адресу город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5 (контактное лицо Натиг Велиев. Тел.: 012-567-99-76, 055-626-55-63, электронная почта: [email protected]).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

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