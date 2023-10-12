В Азербайджане на конкурс выставляются еще несколько регулярных автобусных маршрутов

Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта выставляет на конкурс внутригородской маршрут №197, междугородние регулярные автобусные маршруты Баку-Агджабеди, Баку-Сиязан, Сумгайыт-Гусар, Сумгайыт-Хачмаз и Худат-Сумгайыт.
Об этом сообщили Report в Агентстве.
Документы на участие в конкурсе будут приниматься в Агентстве наземного транспорта Азербайджана до 17:00 9 ноября по адресу город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5 (контактное лицо Натиг Велиев. Тел.: 012-567-99-76, 055-626-55-63, электронная почта: