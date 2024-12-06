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В Азербайджане могут внести поправки в закон "Об автодорогах"

В Азербайджане могут внести поправки в закон "Об автодорогах" В Азербайджане планируется создать правовую основу для привлечения к ответственности нарушителей правил пользования платными дорогами.
Инфраструктура
6 декабря 2024 г. 15:44
В Азербайджане могут внести поправки в закон Об автодорогах

В Азербайджане планируется создать правовую основу для привлечения к ответственности нарушителей правил пользования платными дорогами.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "Об автодорогах".

Документ обсужден на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Заведующий отделом экономического законодательства аппарата Милли Меджлиса Мухаммед Базыгов отметил, что проект разработан с целью совершенствования законодательства в сфере использования платных дорог.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Avtomobil yolları haqqında" qanun dəyişdiriləcək

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