В Азербайджане могут внести поправки в закон "Об автодорогах"

В Азербайджане планируется создать правовую основу для привлечения к ответственности нарушителей правил пользования платными дорогами.

В Азербайджане планируется создать правовую основу для привлечения к ответственности нарушителей правил пользования платными дорогами.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "Об автодорогах".

Документ обсужден на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Заведующий отделом экономического законодательства аппарата Милли Меджлиса Мухаммед Базыгов отметил, что проект разработан с целью совершенствования законодательства в сфере использования платных дорог.