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В Азербайджане могут разработать концепцию по предотвращению минной опасности

В Азербайджане могут разработать концепцию по предотвращению минной опасности В Азербайджане предлагается разработать концепцию по предотвращению минной опасности в будущем на освобожденных территориях.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 13:04
В Азербайджане могут разработать концепцию по предотвращению минной опасности

В Азербайджане предлагается разработать концепцию по предотвращению минной опасности в будущем на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела исследований и очистки территорий Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмайлов заявил на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в городе Агдаме.

"В этой концепции должны найти отражение такие вопросы, как безопасное проживание, передвижение людей, занятие ими сельскохозяйственными и другими работами. После войны произошло 282 инцидента с минами, погибли 46, ранения получили 236 человек. 22,7% минных инцидентов пришлись на Агдамский район, где погибли 7, ранения получили 57 человек. Семь сел Агдама расположены на бывшей линии соприкосновения. В этом районе в радиусе двух километров остаются 49 483 противотанковые и противопехотные мины. В том числе в селе Ганверт насчитывается 15 472 мины, в селе Кенгерли – 10 306 мин, селе Сараджлы – 14 080 мин", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mina partlayışlarının qarşısını almaq üçün konsepsiya hazırlana bilər

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