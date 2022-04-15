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В Азербайджане могут принять закон о теплоснабжении

В Азербайджане могут принять закон о теплоснабжении В Азербайджане ожидается разработка закона о теплоснабжении.
Инфраструктура
15 апреля 2022 г. 14:35
В Азербайджане могут принять закон о теплоснабжении

В Азербайджане ожидается разработка закона о теплоснабжении.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя "Азеристиликтеджизат" Ильхам Мирзалиев.

"Сегодня нет прямого нормативно-правового акта, который бы регулировал нашу деятельность. Правила использования тепловой энергии уже разработаны. Они прошли юридическую экспертизу и, возможно, в ближайшее время будут утверждены Кабинетом министров. Применение тарифов позволит решить проблемы, связанные с обязанностями и полномочиями тепловой компании и правами потребителей. Сегодня мы не можем подать в суд на гражданина, потому что между нами нет договора. Заключение договора невозможно по причине отсутствия нормативного документа. После принятия закона мы начнем проводить инвентаризацию всех квартир, определять размер жилой и общей площади, заключать индивидуальные договоры", - сказал Мирзалиев.

Мирзалиев отметил, что имеются некоторые вопросы, которые должны регулироваться законодательством страны, а не правилами: "Министерство энергетики предложило разработать и утвердить законопроект о теплоснабжении. Для разработки закона необходимо распоряжение президента".

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