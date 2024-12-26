О нас

В Азербайджане международные морские перевозки выросли почти на 7%

В Азербайджане международные морские перевозки выросли почти на 7% 16:52
Инфраструктура
26 декабря 2024 г. 17:23
В Азербайджане международные морские перевозки выросли почти на 7%

В Азербайджане в январе-ноябре текущего года морским транспортом перевезено 2 млн 582 тыс. 836,37 тонн грузов, что на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость перевезенных грузов составляет $2 млрд 444,041 млн (рост на 37,5%).

По данным ведомства, за отчетный период морским транспортом на экспорт отправлено 78,895 тыс. т грузов (+6,4%) на сумму $88 млн 128,14 тыс. (-47,7%), импортировано - 2 млн 503 тыс. 940,84 т (+6,5%) на $2 млрд 355,912 млн (+46,4%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Maritime international transportation in Azerbaijan up by nearly 7%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalar 7 %- yaxın artıb

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi