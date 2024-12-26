В Азербайджане международные морские перевозки выросли почти на 7%

16:52

В Азербайджане в январе-ноябре текущего года морским транспортом перевезено 2 млн 582 тыс. 836,37 тонн грузов, что на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость перевезенных грузов составляет $2 млрд 444,041 млн (рост на 37,5%).

По данным ведомства, за отчетный период морским транспортом на экспорт отправлено 78,895 тыс. т грузов (+6,4%) на сумму $88 млн 128,14 тыс. (-47,7%), импортировано - 2 млн 503 тыс. 940,84 т (+6,5%) на $2 млрд 355,912 млн (+46,4%).