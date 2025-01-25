В Азербайджане международные грузоперевозки железнодорожным транспортом снизились почти на 2%

14:47

В 2024 году в Азербайджане международные грузоперевозки железнодорожным транспортом составили 7 млн 724,5 тыс. тонн, что на 1,9% ниже показателя 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость таких грузоперевозок оценивается в $3 млрд 329,9 млн (снижение на 7,6%).

В 2024 году железнодорожным транспортом в Азербайджан поставлено 4 млн 947,5 тыс. тонн грузов (на 7% больше, чем в 2023 году) на $2 млрд 488,9 млн (+1,3%), экспортировано - 2 млн 777 тыс. тонн (-14,6%) на $841 млн (-26,9%).