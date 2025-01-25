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В Азербайджане в 2024 году международные грузоперевозки автотранспортом выросли на 9%

В Азербайджане в 2024 году международные грузоперевозки автотранспортом выросли на 9% 12:10 В 2024 году в Азербайджане произведены международные грузоперевозки автомобильным транспортом в объеме 5 млн 916 тыс. тонн на сумму 12 млрд 508,3 млн долларов США.
Инфраструктура
25 января 2025 г. 12:14
В Азербайджане в 2024 году международные грузоперевозки автотранспортом выросли на 9%

В 2024 году в Азербайджане международные грузоперевозки автомобильным транспортом составили 5 млн 916 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость грузоперевозок оценивается в $12 млрд 508,3 млн (+3,3%).

В прошлом году автотранспортом в Азербайджан импортировано 3 млн 592,4 тыс. т грузов (на 5,7% больше, чем в 2023 году) на сумму $10 млрд 404,5 млн (+1,3%), экспортировано - 2 млн 323,6 тыс. т (+14,6% ) на $2 млрд 103,8 млн (+15%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımaları 9 % artıb

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