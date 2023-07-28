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В Азербайджане международные грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 14%

В Азербайджане международные грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 14% В первом полугодии текущего года в Азербайджане осуществлено 153 872 международных грузоперевозок автомобильным транспортом.
Инфраструктура
28 июля 2023 г. 18:45
В Азербайджане международные грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 14%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане осуществлено 153 872 международных грузоперевозок автомобильным транспортом.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, это на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации, за 6 месяцев в перевозках было задействовано 11 960 транспортных средств, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 2 400.

За последний год доля национальных перевозчиков на международных рынках увеличилась на 8 процентных пунктов. Динамика роста также наблюдается в показателях перевозок в третьи страны. Так, перевозки в третьи страны увеличились вдвое.

В январе-июне 2023 года было осуществлено 25 318 перевозок в третьи страны, что на 12 592 перевозки больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За 6 месяцев текущего года в страну ввезено в 2,5 раза больше тягачей. В прошлом году количество эксплуатируемых тягачей составило 908, в этом году – 2 246.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımaları 14 % artıb

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