В Азербайджане международные грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 14%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане осуществлено 153 872 международных грузоперевозок автомобильным транспортом.

В первом полугодии текущего года в Азербайджане осуществлено 153 872 международных грузоперевозок автомобильным транспортом.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, это на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации, за 6 месяцев в перевозках было задействовано 11 960 транспортных средств, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 2 400.

За последний год доля национальных перевозчиков на международных рынках увеличилась на 8 процентных пунктов. Динамика роста также наблюдается в показателях перевозок в третьи страны. Так, перевозки в третьи страны увеличились вдвое.

В январе-июне 2023 года было осуществлено 25 318 перевозок в третьи страны, что на 12 592 перевозки больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За 6 месяцев текущего года в страну ввезено в 2,5 раза больше тягачей. В прошлом году количество эксплуатируемых тягачей составило 908, в этом году – 2 246.