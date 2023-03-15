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В Азербайджане меняются правила сноса строительных объектов

В Азербайджане меняются правила сноса строительных объектов Если разрешение на строительство не будет получено в течение 6 месяцев со дня принятия решения о прекращении строительных работ, а также если нарушения, из-за которых принято решение о прекращении строительных работ, не будут устранены в течение 1 года, т
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 11:40
В Азербайджане меняются правила сноса строительных объектов

Если разрешение на строительство не будет получено в течение 6 месяцев со дня принятия решения о прекращении строительных работ, а также если нарушения, из-за которых принято решение о прекращении строительных работ, не будут устранены в течение 1 года, то строительный объект будет снесен.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте ”О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс".

Согласно действующему в настоящее время кодексу, указанные сроки составляют 1 год и 2 года соответственно.

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