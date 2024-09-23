В Азербайджане купившим билеты за месяц вперед будет сделана скидка на 15%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с завтрашнего дня приступит к реализации программы лояльности.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с завтрашнего дня приступит к реализации программы лояльности.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

По его словам, данная программа через приложение ADY Mobile создает более выгодные и удобные возможности для пассажиров, предусматривая 3% кешбэка за поездки и бонусы при регистрации, приглашении друга, участии в опросах и оценках.

"Программа лояльности будет работать в тестовом режиме в течение недели", - отметил представитель АЖД.

Фараджов отметил, данная программа через приложение ADY Mobile создает более выгодные и удобные возможности для пассажиров, предусматривая 3% кешбэка за поездки и бонусы при регистрации, приглашении друга, участии в опросах и оценках.

"Программа лояльности будет работать в тестовом режиме в течение недели", - отметил представитель АЖД.

Учреждение также с 1 ноября переходит на динамическую ценовую политику для внутренних маршрутов. Согласно новой ценовой политике, цены на билеты могут меняться в зависимости от спроса. Пассажиры смогут отслеживать цены в реальном режиме времени и выбирать наиболее подходящее время для поездки. Пассажиры, купившие билет "туда и обратно" за 25-30 дней до поездки, смогут воспользоваться 15%-ой скидкой.

"Это означает, что у пассажиров есть шанс приобрести билет на скоростной поезд до Агстафы за 14,5 маната, а до Габалы - за 12 манатов. Цены определяются в зависимости от даты покупки, дня недели и направления сидения", - добавил Фараджов.

Поскольку по маршруту Баку-Габала-Баку пассажирские перевозки осуществляются только по выходным, для этой линии не предусмотрена изменяемая ценовая политика в зависимости от дня недели.