О нас

В Азербайджане купившим билеты за месяц вперед будет сделана скидка на 15%

В Азербайджане купившим билеты за месяц вперед будет сделана скидка на 15% ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с завтрашнего дня приступит к реализации программы лояльности.
Инфраструктура
23 сентября 2024 г. 17:57
В Азербайджане купившим билеты за месяц вперед будет сделана скидка на 15%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с завтрашнего дня приступит к реализации программы лояльности.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

По его словам, данная программа через приложение ADY Mobile создает более выгодные и удобные возможности для пассажиров, предусматривая 3% кешбэка за поездки и бонусы при регистрации, приглашении друга, участии в опросах и оценках.

"Программа лояльности будет работать в тестовом режиме в течение недели", - отметил представитель АЖД.

Фараджов отметил, данная программа через приложение ADY Mobile создает более выгодные и удобные возможности для пассажиров, предусматривая 3% кешбэка за поездки и бонусы при регистрации, приглашении друга, участии в опросах и оценках.

"Программа лояльности будет работать в тестовом режиме в течение недели", - отметил представитель АЖД.

Учреждение также с 1 ноября переходит на динамическую ценовую политику для внутренних маршрутов. Согласно новой ценовой политике, цены на билеты могут меняться в зависимости от спроса. Пассажиры смогут отслеживать цены в реальном режиме времени и выбирать наиболее подходящее время для поездки. Пассажиры, купившие билет "туда и обратно" за 25-30 дней до поездки, смогут воспользоваться 15%-ой скидкой.

"Это означает, что у пассажиров есть шанс приобрести билет на скоростной поезд до Агстафы за 14,5 маната, а до Габалы - за 12 манатов. Цены определяются в зависимости от даты покупки, дня недели и направления сидения", - добавил Фараджов.

Поскольку по маршруту Баку-Габала-Баку пассажирские перевозки осуществляются только по выходным, для этой линии не предусмотрена изменяемая ценовая политика в зависимости от дня недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qatarlara 1 ay əvvəlcədən bilet alanlara 15 % endirim ediləcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
19 сентября 2024 г. 12:53
В период проведения COP29 в Баку будет применена оптимизированная транспортная схема
В период проведения COP29 в Баку будет применена оптимизированная транспортная схема
17 сентября 2024 г. 19:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi