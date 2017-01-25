В Азербайджане изменят сроки сдачи в аренду участков лесного фонда

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличат максимальный срок сдачи в аренду земельных участков лесного фонда страны.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Лесной кодекс.

Отметим, что, согласно действующему законодательству, лесные участки могут быть сданы в аренду на срок от одного до десяти лет. Соответствующий законопроект предусматривает увеличение этого срока до 49 лет. Об этом сообщил председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов.

Отметим, что законопроект о внесении поправки в Лесной кодекс после обсуждений на сегодняшнем заседании парламента был утвержден и внесен в повестку дня весенней сессии.