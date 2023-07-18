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В Азербайджане изменят правила предоставления права пользования месторождениями

В Азербайджане изменят правила предоставления права пользования месторождениями В Азербайджане предоставление права пользования нерудными месторождениями будет осуществляться путем проведения аукциона, а рудными месторождениями - путем конкурса.
Инфраструктура
18 июля 2023 г. 18:43
В Азербайджане изменят правила предоставления права пользования месторождениями

В Азербайджане предоставление права пользования нерудными месторождениями будет осуществляться путем проведения аукциона, а рудными месторождениями - путем конкурса.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке к Указу президента Азербайджанской Республики № 975 от 23 октября 2003 года "О государственном регулировании использования недр".

Согласно поправке, конкурс на ввод в эксплуатацию месторождений проводится в открытой или закрытой форме, а аукцион - в открытой. В открытом конкурсе и аукционе могут участвовать юридические и физические лица Азербайджанской Республики, а также иностранных государств, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. В закрытом конкурсе участвуют только приглашенные лица.

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