В Азербайджане изменят правила предоставления права пользования месторождениями

В Азербайджане предоставление права пользования нерудными месторождениями будет осуществляться путем проведения аукциона, а рудными месторождениями - путем конкурса.

В Азербайджане предоставление права пользования нерудными месторождениями будет осуществляться путем проведения аукциона, а рудными месторождениями - путем конкурса.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке к Указу президента Азербайджанской Республики № 975 от 23 октября 2003 года "О государственном регулировании использования недр".

Согласно поправке, конкурс на ввод в эксплуатацию месторождений проводится в открытой или закрытой форме, а аукцион - в открытой. В открытом конкурсе и аукционе могут участвовать юридические и физические лица Азербайджанской Республики, а также иностранных государств, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. В закрытом конкурсе участвуют только приглашенные лица.