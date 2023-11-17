О нас

В Азербайджане изменился порядок подготовки водителей такси

В Азербайджане изменился порядок подготовки водителей такси Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта внесла изменения в порядок проведения специальной подготовки водителей легковых автомобилей такси и нормативно-правовые акты, регулирующие пассажироперевозки автомобильным транспортом.
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 14:01
В Азербайджане изменился порядок подготовки водителей такси

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта внесла изменения в порядок проведения специальной подготовки водителей легковых автомобилей такси и нормативно-правовые акты, регулирующие пассажироперевозки автомобильным транспортом.

Как сообщает Report, в связи с этим министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подписал новое решение.

Согласно решению, организация и проведение специальной подготовки, связанной со службой такси, возложены на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве и Государственное агентство по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования. Кроме того, эту работу смогут осуществлять образовательные учреждения независимо от организационно-правовой формы путем заключения договора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Taksi sürücüləri üçün hazırlığın keçirilməsi Qaydası" dəyişib

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi