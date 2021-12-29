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В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств

В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств Внесены изменения в постановление Кабинета Министров от 7 июля 2009 года Об утверждении “Порядка движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования и выдачи специального разрешения на их движение”, “С
Инфраструктура
29 декабря 2021 г. 15:29
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
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Внесены изменения в постановление Кабинета Министров от 7 июля 2009 года Об утверждении “Порядка движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования и выдачи специального разрешения на их движение”, “Ставок платы за передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования” и “Допустимые параметры габаритов и веса автотранспортных средств, передвигающихся по автомобильным дорогам общего пользования".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, разрешенная общая масса грузовых автомобилей, движущихся по автомобильным дорогам общего пользования, изменена с 24 до 25 тонн для трехосных автомобилей и с 25 до 26 тонн для трехосных автомобилей с ведущей осью, состоящих из двух пар колес, оборудованных воздушной или эквивалентной ей подвеской.

Кроме того, общая допустимая масса седельных автопоездов была увеличена с 38 до 40 тонн для двухосного тягача с трехосным полуприцепом, трехосного тягача с двухосным полуприцепом и трехосного тягача с трехосным полуприцепом.

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