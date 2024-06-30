В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте

В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обновило тарифы на услуги пассажирских перевозок внутри страны общественным и воздушным транспортом.

Об этом Report сообщили в министерстве.

С точки зрения социальной ориентированности выбран наиболее оптимальный вариант, было сочтено целесообразным применение следующих тарифов:

Верхний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах независимо от расстояния - 50 гяпиков;

Стоимость перевозки пассажиров на транспорте метрополитена составляет 50 гяпиков за одну поездку;

Верхний предел тарифа на услуги пассажирских перевозок на регулярных междугородних автобусных маршрутах - 3,7 гяпика за 1 км.

Одновременно обновлены верхние пределы тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных пригородных и межпоселковых автобусных маршрутах и воздушным транспортом внутри страны (прилагается). Однако тариф на услуги пассажирских перевозок воздушным транспортом по направлениям Баку - Нахчыван и Нахчыван - Баку не изменился.

Верхний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах установлен в размере 50 гяпиков.