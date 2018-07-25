В Азербайджане истек срок эксплуатации большинства пассажирских и грузовых автомобилей

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане у большей части участвующих в грузовых и пассажирских перевозках транспортных средств истек срок эксплуатации".

Как сообщает Report, об этом замначальника Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Ибрагим Алиев сказал на конференции, посвященной новшествам, проблемам и предстоящим задачам в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

И.Алиев отметил, что использование такого рода транспортных средств на магистральных дорогах приводит к авариям.

По его словам, необходимо обновить транспортные средства, участвующие в международных и местных грузовых и пассажирских перевозках: "В данной сфере нужны реформы. В связи с этим готовятся определенные проекты и предложения, после полного завершения работ будет дана подробная информация".