В Азербайджане инфраструктурные объекты будут внесены в государственный реестр

В Азербайджане инфраструктурные объекты будут внесены в государственный реестр

Кабинет Министров внес изменения в "Правила включения сведений в Государственный реестр строений, состав этих сведений, их представления и ведения реестра", утвержденные постановлением от 12 января 2015 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, отныне Территориальный строительно-планировочный центр, находящийся в подчинении Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, будет представлять в Реестр для учета информацию не только о нежилых зданиях, но и об инфраструктурных объектах, включающую следующие данные:

- наименование заказчика (владельца);

- адрес (при наличии);

- основные технические показатели (фактические);

- информация о проектировщике архитектурно-планировочного раздела строительного проекта (для юридических лиц - наименование, юридический адрес и номер лицензии, дата; для физических лиц - фамилия, имя, отчество и номер лицензии, дата).