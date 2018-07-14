В Азербайджане грузоперевозки автомобильным транспортом составили 64%, пассажироперевозки - 87%

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь 2018 года объем грузоперевозок в транспортном секторе Азербайджана составил 110,2 млн. тонн, пассажироперевозок - 952,6 млн. человек.

Об сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, грузоперевозки увеличились в годовом сравнении на 1%, пассажироперевозки выросли на 1,5%. Грузоперевозки автомобильным транспортом составили 63,9%, посредством трубопроводов - 26%, железнодорожным транспортом – 6,1%, морским транспортом - 3,9%, воздушным транспортом - 0,1%. Кроме того, 87,3% пассажиров воспользовались услугами автомобилей, 12,4% - метро, остальные – воздушным и морским транспортом.