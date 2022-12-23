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В Азербайджане готовятся к восстановлению мелиоративных хозяйств Агдама, Физули и Джебраила

В Азербайджане готовятся к восстановлению мелиоративных хозяйств Агдама, Физули и Джебраила В Азербайджане начаты работы по подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации по восстановлению мелиоративных и водохозяйственных комплексов Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.
Инфраструктура
23 декабря 2022 г. 12:42
В Азербайджане готовятся к восстановлению мелиоративных хозяйств Агдама, Физули и Джебраила

В Азербайджане начаты работы по подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации по восстановлению мелиоративных и водохозяйственных комплексов Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Асад Ширинов.

"Начаты ремонтно-восстановительные работы водохранилищ и магистральных водоканалов Суговушан, Хачинчай и "Кендаланчай", "Кендаланчай-1" и "Кендаланчай-2", а также реконструкция левобережного канала Тертерчай", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan prepares to restore reclamation facilities of Aghdam, Fuzuli and Jabrayil
Версия на азербайджанском языке Ağdam, Füzuli və Cəbrayılda meliorasiya təsərrüfatlarının bərpası üzrə layihələr hazırlanır

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