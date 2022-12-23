В Азербайджане готовятся к восстановлению мелиоративных хозяйств Агдама, Физули и Джебраила

В Азербайджане начаты работы по подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации по восстановлению мелиоративных и водохозяйственных комплексов Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

В Азербайджане начаты работы по подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации по восстановлению мелиоративных и водохозяйственных комплексов Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Асад Ширинов.

"Начаты ремонтно-восстановительные работы водохранилищ и магистральных водоканалов Суговушан, Хачинчай и "Кендаланчай", "Кендаланчай-1" и "Кендаланчай-2", а также реконструкция левобережного канала Тертерчай", - сказал он.