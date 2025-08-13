В Азербайджане готовят женщин-водителей общественного транспорта

Агентство наземного транспорта Азербайджана запустило новую обучающую программу по подготовке женщин-водителей общественного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в рамках программы кандидаты проходят теоретическую и практическую подготовку для начала профессиональной деятельности в качестве водителей автобусов.

Обучение включает в себя не только навыки управления транспортным средством, но и этические нормы поведения, культуру общения и аспекты безопасности. Особое внимание уделяется правильному обращению с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе обучения участницы привлекаются к практическим занятиям по маневрированию, правилам остановки и стоянки. По окончании обучения они проходят испытания по самостоятельному управлению по специально подготовленным маршрутам.

"Данная инициатива агентства направлена на поддержу экономической активности женщин. Это также вносит большой вклад в повышение качества обслуживания в общественном транспорте и удовлетворенность пассажиров", - отмечается в сообщении.