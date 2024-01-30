В Азербайджане готовится законопроект касательно самовольных построек

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики разрабатывает законопроект касательно самовольных построек.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник Госслужбы Метин Эйнуллаев.
"В Баку и прилегающих территориях число незарегистрированных домов исчисляется сотнями тысяч, учитывая масштаб проблемы, мы предусматриваем ее поэтапное решение. Для радикального решения вопроса по инициативе министерства экономики в рамках совместной деятельности с соответствующими государственными органами была создана рабочая группа для разработки соответствующих проектов. В настоящее время ведется работа над законопроектом, который решит этот вопрос", - сказал он.
М.Эйнуллаев также рассказал об инвентаризации, проводимой на освобожденных от оккупации территориях: "На первом этапе мы, в основном, провели инвентаризацию объектов экономического значения, социальных, административных зданий, на следующем этапе будут проведены работы по инвентаризации жилого фонда".