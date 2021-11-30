В Азербайджане госрегистрация недвижимости увеличилась на 22%

За январь-октябрь текущего года в Азербайджане проведена госрегистрация 247 308 единиц недвижимости, что на 22,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-октябрь текущего года в Азербайджане проведена госрегистрация 247 308 единиц недвижимости, что на 22,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

Согласно информации, 53 738 из них прошли первичную регистрацию, 193 570 – вторичную.

За 10 месяцев право собственности зарегистрировано на 39 836 частных домов и дач, 75 224 квартир, 122 073 земельных участков, 2 877 нежилых зданий, 6 631 нежилых помещений, 630 имущественных комплексов, 37 многоэтажных жилых зданий. Из недвижимого имущества, зарегистрированного в государственном реестре, 85 092 приходится на город Баку, а остальные-на регионы.