В Азербайджане функционирует платный мост через Куру

В Сабирабадском районе водители автомобилей, вынужденные перебираться через реку Кура по понтонному мосту, платят за это 50 гяпиков, сообщает аранское бюро Report.

В Сабирабадском районе водители автомобилей, вынужденные перебираться через реку Кура по понтонному мосту, платят за это 50 гяпиков, сообщает аранское бюро Report.

Мост длиной 170 метров и шириной 5 метров был сдан в эксплуатацию в 2000 году и соединяет села Уладжалы и Грузма. На реке имеется несколько бесплатных мостов, однако они расположены примерно в 12-15 км от сел, и поэтому водители предпочитают платить 50 гяпиков за переправу. По мосту можно добираться до сел Газли, Еникенд и Ковлар, а также выехать на магистраль Баку-Газах.

Местный надзиратель Махир Мирзоев рассказал, что объект принадлежит частному предпринимателю. Плата взимается со всех водителей, даже если они проезжают по мосту дважды в день, в обе стороны, таким образом, им приходится платить по манату в день. От платы за пересечение моста освобождены члены семей шехидов и ветераны карабахской войны.

За счет средств, собираемых с водителей, выплачивается заработная плата трех работников, налоги, производится оплата за использование электроэнергии (для освещения моста), а также ремонтируются дороги по обе стороны моста.

До строительства моста здесь функционировал паром, который перевозил людей с одного берега на другой.