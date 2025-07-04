В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 359 квартирами

В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 359 квартирами

Ипотечный и кредитный гарантийный Фонд предоставил гражданам еще 359 полностью отремонтированных квартир в Баку и Сумгайыте в рамках механизма аренды с обязательством выкупа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, речь идет о 79 квартирах в жилом комплексе, расположенном на улицах Хамдама Агаева и Зафар в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, и 280 квартирах в жилом комплексе на проспекте Сюлх в Сумгайыте.

Новые квартиры будут доступны для выбора с 14 июля с 15:00.