В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 359 квартирами

Ипотечный и кредитный гарантийный Фонд предоставил гражданам еще 359 полностью отремонтированных квартир в Баку и Сумгайыте в рамках механизма аренды с обязательством выкупа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.
Согласно информации, речь идет о 79 квартирах в жилом комплексе, расположенном на улицах Хамдама Агаева и Зафар в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, и 280 квартирах в жилом комплексе на проспекте Сюлх в Сумгайыте.
Новые квартиры будут доступны для выбора с 14 июля с 15:00.