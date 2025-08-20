О нас

Инфраструктура
20 августа 2025 г. 18:09
В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 256 квартирами

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил гражданам еще 256 полностью отремонтированных квартир в Сумгайыте в рамках механизма аренды с правом выкупа.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, речь идет об 1-, 2- и 3-комнатных квартирах в жилом комплексе на проспекте Сюлх с ежемесячной платой от 597 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора с 27 августа с 15:00.

Прием заявлений и выбор жилья осуществляется через Электронную систему ипотеки и кредитных гарантий, интегрированную в портал Электронного правительства (e-gov.az).

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 256 mənzil əlavə olunub

Последние новости

