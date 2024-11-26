О нас

В Азербайджане еще 549 квартир будут сданы в аренду с правом выкупа

В Азербайджане еще 549 квартир будут сданы в аренду с правом выкупа Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставляет гражданам еще 549 полностью отремонтированных квартир в городе Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района в рамках механизма аренды с правом выкупа.
Инфраструктура
26 ноября 2024 г. 16:03
В Азербайджане еще 549 квартир будут сданы в аренду с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставляет гражданам еще 549 полностью отремонтированных квартир в городе Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района в рамках механизма аренды с правом выкупа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

В том числе предлагается 201 квартира в жилом комплексе, расположенном на улице Бульвар в городе Сумгайыт, ежемесячные платежи за квартиры в комплексе начинаются от 546 манатов.

В комплексе, расположенном по адресу Абшеронский район, поселок Сарай, улица Мухаммеда Асадова, предлагается 348 квартир, ежемесячные платежи в этом комплексе начинаются от 448 манатов.

Выбор квартир будет доступен с 3 декабря через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия".

Подробную информацию о правилах предоставления жилых помещений в аренду с правом выкупа, приеме заявлений и выборе квартир через электронную систему можно получить на веб-сайте фонда (www.mcgf.gov.az), официальном канале Youtube, а также в Центре обработки вызовов 1549.

До настоящего времени в рамках механизма аренды с правом выкупа был заключен 5 581 договор аренды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 549 mənzil satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə veriləcək

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi