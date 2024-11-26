В Азербайджане еще 549 квартир будут сданы в аренду с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставляет гражданам еще 549 полностью отремонтированных квартир в городе Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района в рамках механизма аренды с правом выкупа.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставляет гражданам еще 549 полностью отремонтированных квартир в городе Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района в рамках механизма аренды с правом выкупа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

В том числе предлагается 201 квартира в жилом комплексе, расположенном на улице Бульвар в городе Сумгайыт, ежемесячные платежи за квартиры в комплексе начинаются от 546 манатов.

В комплексе, расположенном по адресу Абшеронский район, поселок Сарай, улица Мухаммеда Асадова, предлагается 348 квартир, ежемесячные платежи в этом комплексе начинаются от 448 манатов.

Выбор квартир будет доступен с 3 декабря через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия".

Подробную информацию о правилах предоставления жилых помещений в аренду с правом выкупа, приеме заявлений и выборе квартир через электронную систему можно получить на веб-сайте фонда (www.mcgf.gov.az), официальном канале Youtube, а также в Центре обработки вызовов 1549.

До настоящего времени в рамках механизма аренды с правом выкупа был заключен 5 581 договор аренды.