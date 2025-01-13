В Азербайджане еще 296 квартир будут сданы в аренду с правом их выкупа

В Азербайджане еще 296 квартир будут сданы в аренду с правом их выкупа

начало по репортовскому шаблону, последние 2 абзаца - по охуазовскому) а ссылку сама на сайте нашла

https://static.report.az/photo/36658257-5b4e-3815-b5f0-aeeda164af0c.jpg https://static.report.az/photo/36658257-5b4e-3815-b5f0-aeeda164af0c.jpg

Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд предлагает гражданам еще 296 новых квартир в рамках механизма аренды жилья с правом их выкупа. Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, полностью отремонтированные квартиры расположены в поселке Сарай Абшеронского района. В аренду предлагаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, размер ежемесячного платежа начинается от 448 манатов. Выбрать квартиры можно будет с 21 января 2025 года, список жилых площадей доступен по ссылке . Подробную информацию о правилах предоставления жилых площадей в аренду в рамках такого механизма, приеме заявок, выборе и оформлении жилья можно получить на интернет-странице фонда (www.mcgf.gov.az) и официальном YouTube-канале (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также в колл-центре 1549. На сегодняшний день в рамках данного механизма заключено 6 317 договоров аренды. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram