В Азербайджане еще 296 квартир будут сданы в аренду с правом их выкупа

Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд предлагает гражданам еще 296 новых квартир в рамках механизма аренды жилья с правом их выкупа.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, полностью отремонтированные квартиры расположены в поселке Сарай Абшеронского района.
В аренду предлагаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, размер ежемесячного платежа начинается от 448 манатов.
Выбрать квартиры можно будет с 21 января 2025 года, список жилых площадей доступен по
Подробную информацию о правилах предоставления жилых площадей в аренду в рамках такого механизма, приеме заявок, выборе и оформлении жилья можно получить на интернет-странице фонда (www.mcgf.gov.az) и официальном YouTube-канале (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также в колл-центре 1549.
На сегодняшний день в рамках данного механизма заключено 6 317 договоров аренды.