President
О нас

В Азербайджане электровоз столкнулся с автомобилем

В Азербайджане электровоз столкнулся с автомобилем В Хызынском районе автомобиль столкнулся с электровозом при попытке проехать через железнодорожный переезд.
Инфраструктура
9 февраля 2024 г. 09:31
В Азербайджане электровоз столкнулся с автомобилем

В Хызынском районе автомобиль столкнулся с электровозом при попытке проехать через железнодорожный переезд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Инцидент произошел сегодня, примерно в 07:10 утра вблизи железнодорожной станции "Ситалчай".

Автомобиль марки Nazlifan с государственным регистрационным знаком 75-VL-639 пытался пересечь железнодорожный переезд, несмотря на приближение электровоза АЖД.

Согласно информации, в результате столкновения никто не пострадал.

"АЖД призывает водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 закона "О дорожном движении", снижать скорость при приближении к железнодорожным переездам, проявлять повышенную бдительность и продолжать движение, убедившись в отсутствии приближающегося поезда", - отметили в АЖД.

В АЖД также напомнили, что штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов составляет 100 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda elektrovoz avtomobillə toqquşub

Самое важное

Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 18:36
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
8 февраля 2024 г. 16:15
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 12:19
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
8 февраля 2024 г. 03:05
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 01:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi