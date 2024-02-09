В Азербайджане электровоз столкнулся с автомобилем

В Хызынском районе автомобиль столкнулся с электровозом при попытке проехать через железнодорожный переезд.

В Хызынском районе автомобиль столкнулся с электровозом при попытке проехать через железнодорожный переезд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Инцидент произошел сегодня, примерно в 07:10 утра вблизи железнодорожной станции "Ситалчай".

Автомобиль марки Nazlifan с государственным регистрационным знаком 75-VL-639 пытался пересечь железнодорожный переезд, несмотря на приближение электровоза АЖД.

Согласно информации, в результате столкновения никто не пострадал.

"АЖД призывает водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 закона "О дорожном движении", снижать скорость при приближении к железнодорожным переездам, проявлять повышенную бдительность и продолжать движение, убедившись в отсутствии приближающегося поезда", - отметили в АЖД.

В АЖД также напомнили, что штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов составляет 100 манатов.